Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, Salvini, sarà acceleratore di sviluppo come lo fu autostrada del Sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il Ponte sullo Stretto sarà "una rivoluzione" e "un acceleratore di sviluppo come lo fu l'autostrada del Sole". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione del convegno dal titolo "Il corridoio con il Ponte sullo Stretto per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno d'Europa". Il Ponte sullo Stretto "è il Ponte degli italiani. Questo è un ministero molto pragmatico, non ho mai incontrato tanti architetti come in questi 14 mesi. L'opera porterà lavoro, benessere, sviluppo e soprattutto speranza", ha concluso Salvini. (Rin)