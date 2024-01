Ecuador: Francia consiglia a cittadini di rinviare viaggi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia raccomanda ai suoi cittadini di rinviare i viaggi in Ecuador. È quanto si legge sul sito web del ministero degli Affari esteri di Parigi. "In seguito all'evasione di una figura del crimine organizzato, a doversi problemi nelle prigioni del Paese e ai rischi di tentativi di destabilizzazione delle istituzioni da parte di bande criminali, il presidente (Daniel) Noboa ha decretato lo stato di emergenza l'8 gennaio 2024 per un periodo di 60 giorni", spiega il Quai d'Orsay. (Frp)