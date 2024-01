Fvg: assessore Lavoro, in futuro recruiting day anche fuori Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recruting day anche al di fuori dei confini regionali, per cercare maestranze e personale da impiegare in Friuli Venezia Giulia offrendo servizi collaterali. È l’obiettivo per il futuro rilanciato oggi dall’assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen, nel corso della presentazione a Udine del prossimo recuiting day in programma a Codroipo il 14 febbraio. In ballo ci sono 150 posti di lavoro in 11 aziende del territorio friulano. “Il nostro obiettivo primo è quello di diventare sempre più regione attrattiva, proponendo in futuro dei recruiting day anche al di fuori del nostro territorio”, ha spiegato Rosolen, sottolineando come sia necessario procedere "in maniera strutturata, con un collegamento diretto al percorso di uscita dal sistema universitario o dal sistema Its, collegati a opportunità di completamento formativo all'interno non solo dei nostri enti di formazione ma delle nostre aziende”. (segue) (Frt)