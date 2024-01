Fvg: assessore Lavoro, in futuro recruiting day anche fuori Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore ha posto l’accento anche sulle criticità ancora esistenti, a partire dai cosiddetti “working poor” e dall’occupazione precaria di giovani e donne. “Per far fronte anche a queste specifiche battute d'arresto, come Regione abbiamo destinato 8 milioni di euro, in via sperimentale, per incentivi alle assunzioni a tempo determinato per giovani e donne, appunto, con un unico vincolo legato alla formazione: che il contratto non sia inferiore ai 12 mesi. È una proposta che abbiamo attivato per far ripartire il mercato del lavoro nel post Covid – ha proseguito - e che vogliamo adesso rilanciare in maniera strutturata. Continuerà, infine, il nostro impegno nello stringere collaborazioni con le tutte le realtà coinvolte, tra le quali le agenzie per l'impiego, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le amministrazioni comunali”. (Frt)