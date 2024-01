Torino: accordo Unione Industriali e Federazione Gomma plastica per nuove opportunità imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federazione Gomma plastica e Unione Industriali Torino, hanno sottoscritto un’intesa volta a promuovere l’adesione delle aziende del comparto ad entrambe le associazioni per aumentare le opportunità e le sinergie tra le imprese dei due settori. L’iniziativa punta ad estendere la gamma dei servizi accessibili alle imprese, da quelli più legati alla presenza territoriale e di gestione e organizzazione aziendale nel caso di Unione Industriali Torino, a quelli di supporto specifico alle istanze dei due settori, nel caso di Federazione Gomma plastica, inclusa l’importante attività di relazioni industriali e di gestione del Ccnl Gomma Plastica, per parte datoriale. "La crescita della Federazione vuole coniugarsi con un rapporto più stretto con le Associazioni Territoriali di Confindustria in cui sono presenti tante imprese della gomma e della plastica - ha affermato il presidente di Federazione Gomma plastica, Marco Do -. (segue) (Rpi)