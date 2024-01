Torino: accordo Unione Industriali e Federazione Gomma plastica per nuove opportunità imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molto contento che Torino faccia da apripista a queste collaborazioni che vorremmo allargare nel tempo anche ad altre Territoriali. All’Unione Industriali di Torino ci unisce un rapporto storico e consolidato che ci permette di sperimentare attività di condivisione di servizi e di co-marketing a beneficio delle tante imprese già iscritte ma soprattutto di quelle che non sono ancora aderenti alle due realtà di rappresentanza, categoriale e territoriale", ha continuato Do. Mentre Benvenuto Giacomo Cacciabue, presidente del gruppo Gomma plastica di Unione industriali Torino ha sottolineato che "questo accordo di collaborazione rappresenta la finalizzazione di un prezioso lavoro di squadra tra l’associazione nazionale e la nostra territoriale, nell’ottica di una valorizzazione del sistema associativo, che vogliamo sempre più moderno e coeso. Un obiettivo primario per il nostro gruppo merceologico dell’Unione Industriali Torino, espressione di un pezzo significativo del sistema economico locale, forte di circa 70 imprese della categoria aderenti per un totale di 8 mila addetti che operano nei vari settori della gomma-plastica. Siamo da sempre in stretto legame con Federazione Gomma Plastica, non solo per il rinnovo del C.c.n.l. di settore, ma anche per iniziative finalizzate a tutelare gli interessi delle imprese associate e questa partnership non potrà che moltiplicare ancor più le attività congiunte", ha concluso. (Rpi)