Acca Larentia: Montaruli (Fd'I), da Schlein ancora nessuna condanna verso assassini

- Il segretario del Pd Schlein "nella peggiore tradizione della sinistra continua a non pronunciare alcuna condanna verso chi uccise i ragazzi di Acca Larenzia. La sola colpa di quei ragazzi trucidati da un odio che non deve trovare spazio nella storia politica, fu quella di militare nell'allora Movimento Sociale Italiano, fino a prova contraria un partito legittimamente riconosciuto dalle dinamiche parlamentari". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli. "Dopo 46 anni - prosegue- non si conoscono ancora gli assassini, né si è fatta luce sui chi ha detenuto quell'arma che ha sparato, uccidendo e ferendo, anche in altre occasioni. Il segretario Schlein - aggiunge l'esponente di Fd'I - ha inoltre maldestramente provato a mistificare le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, col solo scopo di alimentare una dialettica politica che necessita di tutto tranne che di essere innescata. L'unico antidoto a certe logiche estremiste è una pacificazione nazionale che potrà arrivare solo attraverso un impegno comune verso un'operazione trasparenza sugli anni di piombo", conclude.(Rin)