Roma: Masi-Rinaldi (Fd'I), grazie a noi fondi per il Mercato Insieme di via della Primavera

- Grazie alla nostra iniziativa sono stati inseriti nel piano investimenti del Comune di Roma i fondi necessari a dare il via alla riqualificazione del Mercato Insieme in via della Primavera. Lo dichiarano in una nota il consigliere capitolino di fratelli d'Italia Mariacristina Masi e il capogruppo di Fd'I in Municipio Roma V, Daniele Rinaldi. "Si provvederà, secondo quanto previsto - aggiungono - alla manutenzione straordinaria della scala mobile e al completamento della pavimentazione. Vigileremo da subito sul fatto che queste risorse vengano impegnate e non vadano perse per l'inerzia dell'Amministrazione. Abbiamo effettuato un sopralluogo presso il mercato e accompagneremo passo dopo passo l'iter per arrivare finalmente ai lavori tanto attesi. Consideriamo fondamentale investire su questo quadrante di città, anche con piccoli interventi tesi al miglioramento della qualità della vita di commercianti e cittadini. Per questo il nostro impegno non finisce qui, ma continueremo a promuovere iniziative, anche culturali, grazie alla disponibilità del Municipio, per dimostrare una vera e costante presenza delle istituzioni anche nelle periferie, con una particolare attenzione per le giovani generazioni", concludono gli esponenti Fd'I.(Com)