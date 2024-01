Lazio: Valeriani-Leodori (Pd), interrogazione su mancata pubblicazione graduatoria bando fondi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono trascorsi oltre due mesi dalla scadenza dell'avviso pubblicato dalla società LazioCrea, relativo alla concessione di contributi regionali per un finanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro, finalizzato alla valorizzazione della Regione Lazio, ma ancora non è stata divulgata la graduatoria dei vincitori. Pertanto, insieme ad altri consiglieri regionali, abbiamo presentato un'interrogazione urgente al presidente Francesco Rocca per conoscere le motivazioni di questo ritardo. Lo dichiarano Massimiliano Valeriani e Daniele Leodori, consiglieri del Pd alla Regione Lazio. "Con questo bando l'Amministrazione regionale punta a selezionare le iniziative realizzate da associazioni, fondazioni e comitati, svolte nel Lazio dal primo giugno 2023 al 31 dicembre 2023, con l'obiettivo di favorire la promozione e la valorizzazione dell'immagine dell'Ente, producendo importanti ricadute positive in ambito turistico ed economico. Le domande di contributo sono state presentate e gli eventi sono stati realizzati – concludono Valeriani e Leodori – ma la graduatoria dei partecipanti e dei relativi vincitori non è stata ancora pubblicata, oltre a non essere stata fornita alcuna spiegazione per questo ritardo. Una situazione quantomeno anomala e paradossale".(Com)