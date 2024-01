Siria: milizie filo-iraniane attaccano base Usa "Green Village" a Conoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Resistenza islamica in Iraq, coalizione di milizie sciite filo-iraniane, ha attaccato oggi con una raffica di missili la base militare statunitense "Green Village", situata in prossimità del giacimento di gas di Conoco, nella campagna di Deir ez Zor, nell’est della Siria. Lo ha riferito la stessa coalizione filo-iraniana su Telegram, spiegando che l'attacco arriva "in continuità con il nostro approccio di resistenza alle forze di occupazione statunitensi in Iraq e nella regione, e in risposta ai massacri dell'entità sionista (Israele) contro il nostro popolo a Gaza". (Lib)