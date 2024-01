Agroalimentare: Lollobrigida, alimenti con farine di insetti devono essere disposti in comparti appositi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita degli alimenti contenenti farine di insetti "la regolamentiamo, ma dovranno essere disposti in comparti a parte e appositamente dedicati, proprio per salvaguardare il consumatore". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, rispondendo a un'interrogazione sulle iniziative a tutela della salute pubblica e del diritto all'informazione a seguito dell'autorizzazione da parte della Commissione europea della commercializzazione dei prodotti contenenti farine di insetti. "Nelle confezioni di alimenti che contengono farine di insetti deve essere indicata la tipologia dell'insetto presente con il nome scientifico e la sua ben chiara traduzione in italiano; la quantità di insetto presente; il Paese di origine dell'insetto visti i possibili rischi allergici", ha spiegato. "Se l'Europa dice che è lecito nutrirsi di insetti, il governo italiano dice che deve essere garantita anche la possibilità di non farlo", ha concluso Lollobrigida. (Rin)