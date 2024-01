Roma: Meleo (M5s), approvare mozione su Torrino Mezzocammino, salute pubblica non ha colore politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dati allarmanti, che dimostrano in maniera inquietante a tutti come possano mettere in pericolo la salute di tante famiglie, e soprattutto dei più piccini, che vivono nelle vicinanze dell'area interessata dall'incendio. Come capogruppo del M5s in Campidoglio, unitamente a tutti i Portavoce del M5s e della Lista Civica VR, voglio ribadire che occorre assolutamente che il Sindaco di Roma, quale tutore della salute pubblica, metta in campo tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza e la tutela della salute pubblica dei tanti cittadini che abitano quel territorio. Ci aspettiamo quindi che la mozione presentata dal M5s e dalla Lista Civica Raggi, con la quale chiediamo azioni precise a tutela della cittadinanza da parte del sindaco, venga - a mo' di atto di indirizzo concreto - approvata all'unanimità, perché la tutela della salute dei cittadini non ha colore politico né può essere ignorata", conclude Meleo. (Com)