Russia-Ucraina: Cremlino, non ci sono ancora novità sui negoziati di pace

- Non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il processo di negoziazione tra Russia e Ucraina. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Quando si tratta di processo di pace, c'è ancora il vuoto", ha affermato il portavoce. Peskov ha poi osservato che "una combinazione di Paesi che sta discutendo una formula di pace effimera senza la partecipazione della Russia è un processo molto strano". Il portavoce del Cremlino ha ricordato che di fatto è ancora in vigore un decreto introdotto dalla leadership di Kiev che non permette di avviare i negoziati con Mosca, quindi la Russia continua la sua operazione militare speciale. (Rum)