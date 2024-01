India: Maharashtra, deputati scissionisti Shiv Sena non saranno destituiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Maharashtra ha respinto la richiesta di destituire i legislatori scissionisti eletti col partito Shiv Sena (Shs) nel 2019. La richiesta era stata presentata da Uddhav Thackeray, presidente dello Shiv Sena all’epoca delle elezioni ed ex capo del governo statale, il cui partito si è spaccato nel 2022 dopo una scissione promossa da Eknath Shinde, che gli è anche subentrato alla guida del Maharashtra. Il presidente dell’assemblea, Rahul Narwekar, esponente del Partito del popolo indiano (Bjp), ha stabilito che la fazione di Shinde è il vero Shiv Sena, sulla base di argomentazioni legate al numero degli scissionisti e allo statuto. La fazione di Thackeray, che aveva già messo in dubbio l’imparzialità di Narwekar, ha respinto la decisione, annunciando nuove iniziative. La battaglia era già arrivata alla Corte suprema, che l’anno scorso ha dato all’assemblea legislativa la responsabilità di decidere in merito alla sorte dei deputati. (segue) (Inn)