India: Maharashtra, deputati scissionisti Shiv Sena non saranno destituiti (2)

- Lo Shiv Sena è un partito marathi di estrema destra fondato nel 1966 da Bal Thackeray, padre di Uddhav. Si era presentato alle elezioni statali del 2019 col Bjp, con cui era alleato da trent’anni. Dopo la vittoria, però, i due soci non erano riusciti a trovare un accordo sul capo del governo e sulla distribuzione dei ministeri e lo Shiv Sena aveva formato col Partito nazionalista del Congresso (Ncp) e il Congresso nazionale indiano (Inc) il Fronte per lo sviluppo del Maharashtra (Mva), ottenendo la guida del governo, affidata a Uddhav Thackeray. Shinde ha promosso il ritorno all’alleanza col Bjp sostenendo che lui e il suo gruppo rappresentassero lo spirito originario dello Shiv Sena, quello del nazionalismo induista (hindutva), da cui Uddhav Thackeray avrebbe deviato: il nome Shiv Sena significa Esercito di Shivaji e fa riferimento al maragià Shivaji Bhonsle, che sconfisse l’imperatore moghul (la più importante dinastia indiana musulmana) Aurangzeb nel 1664. (segue) (Inn)