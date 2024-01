Croazia: Istituto statistica, maggiore aumento di prezzo appartamenti su base annua in tutta Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi degli edifici residenziali in Croazia nel terzo trimestre del 2023 sono in media più alti del 10,9 per cento su base annua. Il dato rappresenta la crescita più alta dell'intera Unione europea, come ha reso noto l'Istituto statale croato di statistica (Dzs). I prezzi delle nuove costruzioni residenziali rispetto a un anno fa sono in media più alti del 12,3 per cento, quelle degli edifici già esistenti del 10,6 per cento. Nel terzo trimestre del 2023 i prezzi degli appartamenti nella capitale Zagabria sono aumentati del 12,1 per cento, mentre nelle città sull'Adriatico dell'8,2 per cento. (Seb)