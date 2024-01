Carceri: Scarpa (Pd), ennesime morti dimostrano che lì non c'è recupero possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In carcere non c'è recupero possibile. Lo dichiara, in una nota, Rachele Scarpa, parlamentare veneta del Partito Democratico. "23 anni, 26 anni: sono vite giovani quelle che si spezzano nelle carceri italiane. Matteo Concetti ad Ancona e Stefano Voltolina a Padova sono i primi suicidi in carcere di quest'anno – ha spiegato -: ragazzi giovani, le cui condizioni di salute mentale già fragili non hanno potuto che deteriorarsi fino all'estremo, in un ambiente che evidentemente non solo le trascura, ma le compromette irrimediabilmente. E' un circolo vizioso che si ripete: il carcere non è fatto per chi sta male. Il carcere fa stare sempre peggio. Disumanizza, isola, abbandona. In carcere si è in troppi per prestare cura al male di ciascuno. Non c'è recupero possibile. Per gli scarti della società, non può esserci speranza: questo è il triste messaggio che si solleva da questi ennesime morti". (segue) (Rev)