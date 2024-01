Serbia: Vucic, non siamo il protettorato di nessuno ma un Paese indipendente e sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è un Paese indipendente e sovrano e non è un protettorato, né della Russia, né del Regno Unito, né degli Stati Uniti, né della Germania, né di nessun altro. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic, durante la sua visita alla Casa Russa a Belgrado, dove è stato accolto dal direttore dell'istituzione Yevgeniy Baranov e dall'ambasciatore russo a Belgrado Aleksandar Bocan-Harchenko. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". "La Serbia è orgogliosa della sua indipendenza, e per questo sono deluso dalle dichiarazioni del ministro degli Esteri britannico David Cameron, secondo cui la Serbia è il protettorato della Russia e colei che destabilizzerà la regione", ha dichiarato Vucic. Il presidente serbo ha quindi affermato che il mondo intero e la regione dei Balcani "si sono armati rapidamente", sostenendo che su questo punto la Serbia "non si è bloccata". "Tutto quello che posso dirvi è che non restiamo indietro. Lo vedrete presto", ha sottolineato il capo dello Stato serbo. Bocan-Harchenko da parte sua ha sostenuto che la Russia "non chiede ai Paesi partner di trasformarsi in Stati filorussi", ma piuttosto che questi Paesi "rispettino i loro interessi nazionali", perché, ha aggiunto, "questo offre la migliore opportunità per lo sviluppo delle relazioni". Durante la visita al presidente serbo, tra l'altro, è stata consegnata la tessera della biblioteca della Casa Russa, che consta di 75 mila libri. (Seb)