Speciale energia: Libia, notabili Fezzan chiedono alla Noc di revocare stato di forza maggiore a Sharara

- Alcuni notabili del Fezzan, regione sud-occidentale della Libia, hanno presentato oggi al presidente del consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc), Farhat Bengdara, le loro richieste per revocare lo stato di forza maggiore nel giacimento petrolifero di Sharara, il più grande della Libia con una produzione di circa 270 mila barili di greggio al giorno, vicino alla città di Ubari. Lo ha reso noto la Noc sul profilo Facebook, in occasione dell'incontro tra le parti. Domenica 7 gennaio la Noc ha dichiarato lo stato di forza maggiore - cioè l’impossibilità di consegnare i carichi di greggio ai clienti - nel giacimento di Sharara, da parte del Fezzan Gathering, collettivo composto da notabili del Fezzan. La chiusura del giacimento, avvenuta il 3 gennaio, ha causato la cessazione delle forniture di greggio al porto di Zawiya, nel nord-ovest della Libia. La decisione di chiudere il campo petrolifero era stata presa a causa dell'assenza di una risposta adeguata da parte del Governo di unità nazionale (Gun, con sede a Tripoli) alle richieste avanzate riguardanti la gestione della crisi. Le richieste includono la risoluzione della carenza di carburante nel Fezzan, il completamento della costruzione della raffineria del sud e altre questioni, come la gestione dell'Ospedale generale di Ubari. (Lit)