Speciale energia: Milano, numeri record per Plenitude Senstation On Ice, oltre 330 mila presenze in un mese

- Affluenza da record e tanto intrattenimento per i più giovani: si è conclusa domenica Plenitude Senstation On Ice, la manifestazione realizzata da Grandi Stazioni Retail per riqualificare e restituire, durante le feste natalizie, Piazza Duca D’Aosta alla collettività. Il bilancio finale parla di un grande successo di pubblico, testimoniato dalle 330mila presenze tra pattinatori e semplici visitatori durante i trenta giorni di evento: un dato senza precedenti che supera del 10 per cento quello dello scorso anno (300mila), confermando l’attrattività che la grande pista di pattinaggio ha riscosso tra la cittadinanza. Nello specifico, questa edizione ha visto la partecipazione numerosa delle fasce più giovani: secondo le rilevazioni di Grandi Stazioni Retail, infatti, gli under 30 hanno costituito più del 50 per cento dei visitatori totali: un dato che supera di molto la presenza abituale della stessa fascia di età negli spazi interni alla stazione – pari al 30 per cento circa – a dimostrazione di come l’evento sia rapidamente diventato un riferimento per la Gen Z. Entusiasta è stata la risposta anche dei più piccoli, che hanno trovato fonte di gioco e di intrattenimento in una piazza trasformata per l’occasione, diventata meta di attrazione e luogo di incontro per le famiglie milanesi. Un’edizione resa ancor più speciale dalla partecipazione di un partner d’eccezione come Plenitude (Società Benefit controllata da Eni) e di un importante network radiofonico, Radio Italia solomusicaitaliana, come radio ufficiale, che ha messo a disposizione un’importante campagna di promozione e comunicazione dedicata all’evento. Grazie alla presenza di Plenitude, la manifestazione è stata contraddistinta dall’attenzione alla sostenibilità e dall’uso di energia elettrica prodotta da impianti alimentati al 100 per cento da fonti rinnovabili anche attraverso modalità innovative e interattive: a riscuotere l’interesse dei più piccoli è stato il Pavegen, una speciale superficie smart che produce energia dai movimenti compiuti su di essa, che hanno così contribuito ad alimentare l’illuminazione dell’albero di Natale. È stata, infine, un’iniziativa all’insegna della solidarietà: grazie alla collaborazione con l’associazione OBM Onlus, durante tutto il mese sono stati raccolti oltre cinquecento giocattoli che sono stati donati all’Ospedale Pediatrico Vittore Buzzi di Milano. (Com)