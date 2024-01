Speciale energia: Alpha Dhabi trasferisce partecipazione in società Usa a joint venture con Adnoc Drilling

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Alpha Dhabi, un'unità della International Holding Company di Abu Dhabi, ha trasferito la sua partecipazione del 25 per cento nella società statunitense Gordon Technologies a una joint venture con l'emiratina Adnoc Drilling. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National”, secondo cui si tratta del primo investimento strategico di Alpha Dhabi nella joint venture, che ha l'obiettivo di investire fino a 1,5 miliardi di dollari per acquisire aziende tecnologiche nel settore dei servizi petroliferi. La partecipazione di Alpha Dhabi in Gordon Technologies è stata valutata a circa 180 milioni di dollari. (Res)