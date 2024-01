Speciale energia: Grimaldi (Avs), oggi stop mercato tutelato, un colpo durissimo per famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finisce oggi il mercato tutelato del gas per cinque milioni e mezzo di utenti 'non vulnerabili', cioè che non rientrano tra i poveri, i malati, gli anziani o i residenti in zone disagiate. Il governo Meloni, dopo aver reintrodotto gli oneri di sistema, obbliga tutte le famiglie a passare al mercato libero". Lo afferma il vicepresidente di Alleanza verdi e sinistra alla Camera Marco Grimaldi. "Non redistribuisce gli extraprofitti, fa sconti alle compagnie energetiche e, come se non bastasse, inaugura le Campagne d’Africa per rendere Eni ancora più 'fossile' di ieri. Tra poco anche chi ha votato questa destra si accorgerà dei disastri che sta facendo", conclude. (Com)