Napoli: Manfredi, inaugurati cortili interni della scuola Leopardi, diamo spazi ai ragazzi (2)

"Abbiamo un grande piano di ristrutturazione di tutta l'edilizia scolastica della città, è un lavoro che stiamo facendo con grande intensità in maniera che i nostri ragazzi, dai bambini più piccoli fino ai ragazzi più grandi, possano usufruirne in tempi rapidi – ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi - Oggi vengono aperti i cortili interni della scuola Leopardi che erano chiusi da più di 10 anni e che sono stati completamente ristrutturati, creando degli spazi per lo sport, per la socialità, per l'educazione, con degli orti didattici, quindi c'era una grande attesa da parte della comunità scolastica e questo è un altro piccolo passo di questo percorso concreto che consentirà a Napoli di avere delle scuole all'altezza della sua dignità e soprattutto di dare spazi scolastici qualificati e sicuri ai nostri ragazzi e agli operatori del settore". "Lo sport, le attività motorie, sono la base di ogni processo di crescita dei bambini, quindi dare questi spazi all'aperto è fondamentale; tra l'altro fanno parte integrante del curriculum educativo – ha aggiunto l'assessore all'Istruzione e alle famiglie Maura Striano - Questo è l'esito di un percorso lungo, con un finanziamento importante del Comune di 400.000 euro, che ha consentito di rifunzionalizzare una serie di spazi della scuola e, ultimamente, anche gli spazi esterni".