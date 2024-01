Napoli: Manfredi, inaugurati cortili interni della scuola Leopardi, diamo spazi ai ragazzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi per noi è un grande traguardo, dopo dieci anni di chiusura, finalmente inauguriamo le due corti interne alla Scuola – ha detto la dirigente scolastica Albina Arpaia - il nostro è un istituto storico del quartiere Fuorigrotta che serve bambini dai 3 ai 10 anni che fino ad oggi non avevano possibilità di avere spazi all'esterno per attività didattica o anche semplicemente per la ricreazione. E' stata una bella conquista fatta tutti assieme per il bene dei bambini. Siamo riusciti a sbloccare quasi 400mila euro dei fondi del Patto per Napoli grazie ai quali abbiamo rifatto i cortili, poi la municipalità ha messo i fondi per il manto erboso in erba sintetica e poi grazie ai fondi europei Ecogreen sono riuscita a realizzare nei due cortili anche un orto didattico, un campo di calcetto ed una pista di atletica". "E' un momento molto bello e particolare – ha concluso la presidente del Consiglio comunale Enza Amato intervenuta con il consigliere Walter Savarese ed il presidente della Municipalità 10 Carmine Sangiovanni- questa è una delle scuole storiche della decima Municipalità e restituire questi spazi esterni a tutta la comunità è un obiettivo raggiunto molto importante. Questa Amministrazione sta dando particolare attenzione alla riqualificazione degli edifici scolastici anche con l'aggiudicazione di importanti progetti coi fondi del Pnrr grazie ai quali stiamo restituendo alla fruizione dei più piccoli tanti spazi che prima erano negati". (Ren)