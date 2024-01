Lombardia: Massardi (Lega), da Regione 2,5 milioni per ricerca, sviluppo e proprietà intellettuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprirà il prossimo 25 gennaio, fino al 26 luglio 2024, il nuovo bando di Regione Lombardia "Brevetti 2023". In merito è intervenuto il Consigliere regionale della Lega, presidente della Commissione "Agricoltura, montagna e foreste" Floriano Massardi. "Si tratta di una misura che assegna alle micro, piccole e medie imprese lombarde - inclusi i liberi professionisti - fino a 8.100 euro per ciascuna domanda di brevetto depositata. Lo stanziamento complessivo sarà di ben 2,5 milioni di euro e raddoppia lo stanziamento precedente per la tutela della capacità innovativa del sistema economico lombardo". "Il nuovo 'Bando Brevetti 2023' sostiene in concreto i soggetti che depositano nuovi brevetti, compresa una loro estensione a livello europeo e internazionale". Come affermato anche dall'Assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi (Lega) "la Lombardia punta fortemente sull'innovazione in tutti i campi – anche quello agricolo – promuovendo la ricerca e lo sviluppo tecnologico che porti a una sempre più forte e solida crescita del nostro tessuto economico. Grazie quindi a Regione Lombardia e all'Assessore Fermi per il convinto sostegno alla tutela della proprietà intellettuale per favorire nuovi investimenti" conclude Massardi. (Com)