Ucraina: Zelensky, nessuna pressione da Occidente per congelare il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partner occidentali non stanno esercitando i pressioni sull'Ucraina per congelare il conflitto. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ad una conferenza stampa congiunta con il suo omologo lituano, Gitanas Nauseda, a Vilnius. "Porre fine alla nostra equa difesa e porre fine alla nostra lotta. Non c'è pressione su questo. Ancora no", ha detto il capo dello Stato. "Ci sono voci diverse, le ho ascoltate e lette nei media, lo so. Ci sono voci diverse e alcune discussioni diverse. Penso che i partner non siano ancora ufficialmente pronti a darci i segnali in merito (del congelamento del conflitto). Beh, almeno non li ho sentiti personalmente", ha ribadito Zelensky. (Kiu)