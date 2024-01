Somalia-Eritrea: presidente somalo Mohamud ringrazia Asmara per sostegno "alla nostra sovranità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Eritrea, Isaias Afwerki, ha ribadito il proprio sostegno “alla sovranità della Somalia” nel mezzo delle tensioni con l’Etiopia per un controverso accordo sull’accesso al mare. Lo ha dichiarato il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud in un'intervista concessa all'emittente televisiva eritrea "Eri-Tv" al termine della sua visita di due giorni ad Asmara, durante la quale ha incontrato l'omologo eritreo. Mohamud ha inoltre ringraziato Asmara per il sostegno concesso alla lotta contro il gruppo jihadista al Shabaab. Sugli esiti dell'incontro non c'è invece stata alcuna dichiarazione da parte eritrea. Secondo quanto riferito in un comunicato della presidenza eritrea, nel corso delle consultazioni le parti "hanno tenuto ampi e profondi colloqui su questioni bilaterali, regionali e internazionali" e hanno "concordato di lavorare vigorosamente, attraverso la cooperazione bilaterale e nel quadro di una più ampia complementarità regionale, con pazienza e spirito costruttivo, astenendosi da un atteggiamento reattivo nei confronti di vari programmi provocatori", in riferimento implicito all'accordo etiope. Nella nota il governo eritreo ha inoltre annunciato che "nel prossimo futuro rilascerà ampie dichiarazioni sulle questioni bilaterali e regionali brevemente descritte sopra". (segue) (Res)