Veneto: assessore Territorio, approvato Testo unico per tutela territorio e paesaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha approvato il testo unico riguardante il governo del territorio e la tutela del paesaggio della Regione del Veneto. "La Giunta regionale - ha spiegato Cristiano Corazzari, assessore regionale al Territorio - ha approvato un importantissimo disegno di legge che ha messo ordine in materia di governo del territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di edilizia e di paesaggio". "E ciò - ha sottolineato - è stato possibile integrando in un nuovo Testo unico, che abbiamo voluto chiamare 'Veneto territorio sostenibile', tutta la consistente normativa previgente relativa ai settori dell'urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio. Ne consegue un sostanziale ‘taglio’ al numero complessivo degli articoli di riferimento, che diventano 125, in un'ottica di semplificazione per i cittadini, per le amministrazioni comunali, gli utenti e i tecnici. Il nuovo Testo unico cercherà di risolvere le maggiori criticità emerse in questi anni, colmare alcune 'lacune' normative, perfezionare il monitoraggio territoriale, confermare e, dove necessario, chiarire e rafforzare gli obiettivi primari delle politiche di sostenibilità territoriale". Il testo passerà ora in esame al Consiglio Regionale: tra le novità ci sono un maggior coinvolgimento dei cittadini, l'istituzione di strumenti come il Tavolo regionale per le infrastrutture verdi in ambito urbano o dei Quaderni della legge urbanistica regionale, definiti come sussidi operativi. (segue) (Rev)