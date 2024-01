Veneto: assessore Territorio, approvato Testo unico per tutela territorio e paesaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era impensabile mantenere intatto il mare magnum normativo che vigeva prima lasciando i cittadini e le amministrazioni in balia delle leggi e dei regolamenti spesso in contraddizione fra loro”, ha poi proseguito l'assessore veneto. Il nuovo Testo unico, a partire dallo scorso luglio, “è stato illustrato a tutti gli stakeholders del territorio che hanno fatto pervenire più di 380 contributi, molti dei quali sono stati considerati nella formulazione del testo approvato dalla Giunta. Il nuovo corpus è, quindi, ampiamente partecipato da tutti gli operatori del settore e pertanto risponde alle esigenze che il territorio ha potuto esprimere rilevando le incongruenze della vecchia normativa e le difficoltà di interpretazione. Ciò determina la massima forma di semplificazione e di supporto condiviso all'attività pianificatoria nel nostro territorio". "Gli obiettivi – ha aggiunto Corazzari – rimangono soprattutto quelli di consumare sempre meno risorse naturali da un lato, e di migliorare la qualità delle nostre aree urbane dall'altro, cercando di utilizzare meglio ciò che è già stato trasformato, di restituire agli usi naturali ciò che non serve più, di sviluppare i temi emergenti delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici. Le strategie di sviluppo sostenibile bilanciano la crescita economica con la conservazione dell'ambiente e la qualità della vita delle comunità. L'obiettivo è anche la tutela e la valorizzazione del paesaggio veneto, riferimenti fondamentali per la gestione delle dinamiche di trasformazione del territorio ed espressione di valori identitari unici e inconfondibili". "Un Testo unico come questo contribuisce a indirizzare le trasformazioni territoriali nella nostra Regione verso uno sviluppo sempre più sostenibile", ha concluso Corazzari. (Rev)