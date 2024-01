India: tempio di Rama ad Ayodhya, Congresso non parteciperà alla cerimonia di inaugurazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, non parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del tempio di Rama ad Ayodhya, nello Stato dell’Uttar Pradesh, prevista per il 22 gennaio, poiché la ritiene un’operazione di propaganda elettorale. Lo ha reso noto oggi in un comunicato il responsabile della comunicazione del partito, Jairam Ramesh. Il presidente del Congresso, Mallikarjun Kharge, la leader parlamentare Sonia Gandhi e il leader alla Camera del popolo, la camera bassadel parlamento, Adhir Ranjan Chowdhury, sono stati invitati a partecipare all’evento, ma il tempio è ancora “incompleto”, riferisce la nota. Il Partito del popolo indiano (Bjp) al governo, accusa il Congresso, ha da tempo fatto del tempio un “progetto politico” e intende sfruttare l’occasione per trarre un “guadagno elettorale”. Pertanto il Congresso, con riguardo ai sentimenti di milioni di fedeli, ha “rispettosamente declinato l’invito”. (segue) (Inn)