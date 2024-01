India: tempio di Rama ad Ayodhya, Congresso non parteciperà alla cerimonia di inaugurazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione dell’opera è tra i punti del programma elettorale con cui il Bjp del premier ha vinto le elezioni del 2019 e il governo, che ha istituito il fondo fiduciario Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust per sovrintendere alla costruzione, si prepara per un’inaugurazione in grande. La cerimonia della posa della prima pietra del tempio si è svolta il 5 agosto 2020 alla presenza del primo ministro, Narendra Modi, dopo la conclusione di una lunga e complessa controversia giudiziaria, alla quale è collegata anche una sentenza della Corte suprema sul concetto di “pratica religiosa essenziale”. Per gli induisti il sito è il luogo di nascita di Rama. Anche i musulmani, però, lo ritengono un luogo di devozione perché vi sorgeva la moschea di Babri, fatta costruire nel XVI secolo sotto l’impero Moghul di Babur dal comandante Baqi Tashqandi e demolita il 6 dicembre del 1992 da una folla di attivisti indù in seguito alla degenerazione violenta di una manifestazione politica convocata dal Partito del popolo indiano e dall’organizzazione nazionalista induista di destra Vishva Hindu Parishad (Vhp). Seguirono mesi di scontri tra le comunità induista e islamica, nei quali morirono almeno duemila persone. (segue) (Inn)