India: tempio di Rama ad Ayodhya, Congresso non parteciperà alla cerimonia di inaugurazione (5)

- Nel marzo del 2019 la massima autorità giudiziaria nominò un collegio di mediazione, ma il 6 agosto, non essendo stato raggiunto un accordo, riprese le udienze. Il 9 novembre 2019, dopo 40 udienze, la Corte sentenziò che il terreno conteso passasse entro tre mesi a un trust incaricato di sovrintendere alla costruzione del tempio indù e ordinò al governo statale di assegnare al Sunni Waqf Board, divisione statale del Central Wakf Council, cinque acri di terra nel territorio della città di Ayodhya per la costruzione di una nuova moschea, riconoscendo che “i musulmani sono stati ingiustamente privati di una moschea che era stata costruita ben più di 450 anni fa”. La fondazione islamica non presentò un ricorso e l’esecutivo dell’Uttar Pradesh mise a disposizione della comunità musulmana i cinque acri nel villaggio di Dhannipur, sull’autostrada per Lucknow. (segue) (Inn)