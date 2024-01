India: tempio di Rama ad Ayodhya, Congresso non parteciperà alla cerimonia di inaugurazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda, invece, la demolizione della moschea di Babri, il 30 settembre 2020 un tribunale speciale del Central Bureau of Investigation (Cbi), l’agenzia investigativa centrale, ha assolto tutti i 32 imputati, tra i quali c’erano diversi esponenti di spicco del Bjp. Gli imputati inizialmente erano 49, ma 17 sono morti nel corso della lunga vicenda giudiziaria. Tra i capi di imputazione associazione a delinquere, rivolta, incitamento all’odio e assemblea illegale. L’assoluzione è stata motivata con la mancanza di prove e l’incertezza sull’autenticità delle testimonianze audio e video; inoltre, non è stata ravvisata la premeditazione ed è stato riconosciuto che gli accusati tentarono di bloccare gli “elementi antisociali” che distrussero l’edificio. (Inn)