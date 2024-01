Tunisia: il giornalista El Heni compare davanti ai giudici del tribunale penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia, il giornalista radiofonico, Zied El Heni, è comparso poco fa davanti ai giudici della corte di procedura penale del tribunale di Tunisi. Il giornalista era stato arrestato giovedì sera, 28 dicembre 2023, in seguito a delle dichiarazioni sulla ministra del Commercio durante una trasmissione sull'emittente privata "Ifm" definendola "kazi", un termine dispregiativo che significa "incompetente" in dialetto tunisino. L'editorialista, che più volte aveva espresso critiche nei confronti delle autorità nelle sue trasmissioni radio, era stato interrogato dalla Guardia nazionale di El Aouina, nella capitale. Secondo il suo avvocato, El Heni dovrà rispondere di diffusione di notizie false, disinformazione e attribuzione di fatti non reali, ai sensi dell'articolo 24 del decreto 54, che prevede pene da cinque a dieci anni di reclusione. Nei giorni scorsi, il sindacato tunisino dei giornalisti ed organizzazioni attive nel Paese nella promozione dei diritti umani, come Amnesty international, ne avevano chiesto l'immediato rilascio.(Tut)