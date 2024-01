Regno Unito: Ue dovrà spendere 450 milioni di euro per coprire affitti uffici Ema a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea si trova ad affrontare una possibile spesa di oltre 450 milioni di euro per uffici vuoti a Londra dopo che l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha abbandonato la capitale britannica a causa della Brexit. Secondo alcuni documenti, visionati dal quotidiano "Financial Times", l'Ema aveva subaffittato il suo edificio di Canary Wharf a WeWork nel 2019, ma il fallimento di quest'ultimo ha interrotto i pagamenti dell'affitto. L'Ema ha comunicato ai legislatori di Bruxelles di aver bisogno di 30 milioni di euro all'anno per finanziare l'affitto e le bollette fino a quando non verrà trovato un nuovo occupante per la proprietà a Londra. L'Agenzia ha già chiesto all'Ue più di 3 milioni di euro per coprire l'affitto del primo trimestre, con Bruxelles è legalmente obbligata a coprire qualsiasi mancanza di bilancio dell'Ema. Il contratto di locazione dell'Ema scade nel giugno 2039: si prefigura, quindi, un periodo di spese in eccesso di oltre 15 anni per un totale di 450 milioni di euro. (Rel)