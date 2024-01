Ucraina: Zelensky, Putin non si fermerà finché nostro Stato non sarà distrutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin "non si fermerà finché non distruggerà l'Ucraina". E' quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa congiunta con l'omologo lituano, Gitanas Nauseda, a Vilnius. "Putin non si fermerà. Vuole occuparci completamente. E a volte l'incertezza dei partner (...) su aiuti finanziari e militari all'Ucraina e la mancanza di una reazione rapida aggiunge coraggio e forza alla Federazione Russa", ha affermato Zelensky. "Dopo l'Ucraina sapete perfettamente chi potrebbe rischiare. Dobbiamo capire che la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, la Moldova possono essere i prossimi, se non ce la facciamo", ha aggiunto Zelensky. Secondo il presidente, le autorità russe "hanno già iniziato a parlare della Finlandia, hanno iniziato a parlare dell'indipendenza dell'Uzbekistan". "Putin non la finirà finché non lo finiremo tutti insieme", ha detto infine Zelensky. (Kiu)