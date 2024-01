Finlandia-Cina: danneggiamento Balticconnector tra i temi della conversazione tra Niinisto e Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il presidente finlandese Sauli Niinisto e l'omologo cinese Xi Jinping hanno discusso oggi sui danni inflitti lo scorso anno al gasdotto Balticconnector, che collega Finlandia ed Estonia. "I presidenti hanno notato il dialogo costruttivo tra i Paesi riguardo al caso del gasdotto Balticconnector", ha dichiarato mercoledì l'ufficio del presidente finlandese in una nota, dopo i colloqui con Xi. Le autorità di Helsinki hanno indicato la nave portacontainer NewNew Polar Bear, battente bandiera di Hong Kong, come il principale sospettato per il danneggiamento del gasdotto. (Sts)