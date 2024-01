Libano: emiratina Al Habtoor Group accusa il Paese di aver violato accordi su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società degli Emirati Arabi Uniti Al Habtoor Group ha accusato il Libano di aver violato i propri obblighi nei confronti del gruppo ai sensi di un trattato sugli investimenti entrato in vigore nel 1999, mettendo a rischio i finanziamenti della società. È quanto ha annunciato dal gruppo in un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale, in cui si legge che “se la controversia non verrà risolta entro sei mesi, il gruppo avvierà adeguate procedure legali locali e internazionali contro il Libano, in conformità con il trattato”. Habtoor Group ha accusato il Libano e la Banca centrale del Paese di aver imposto restrizioni che impediscono al gruppo di recuperare i fondi detenuti con “forza nelle banche libanesi”, per un ammontare di oltre 44 milioni di dollari”, si legge nella nota. Il gruppo fa sapere di aver investito nella Repubblica libanese quasi un miliardo di dollari fino ad oggi, collocando fondi nel sistema bancario libanese e investendo in hotel di lusso con il marchio Hilton hotels & resorts, un centro commerciale, un centro di intrattenimento, oltre ad altri investimenti immobiliari. Nella nota Al Habtoor critica "l'incapacità del Libano di garantire un ambiente sicuro per le imprese e gli investimenti", confermando che “intende far valere i propri diritti con forza, a livello locale e internazionale”. Lo scorso dicembre, il gruppo emiratino aveva inviato una lettera al governo libanese in cui esprimeva la sua preoccupazione per i propri investimenti e progetti in Libano, invitando lo Stato libanese "a prendere le misure necessarie per fermare e porre fine ai conflitti che portano instabilità nel Paese, anche sul piano economico". Allo stesso modo, Habtoor Group aveva invitato il Libano a “risarcire tutti i danni e le perdite subito dal gruppo", ordinando allo Stato di "liberare i fondi detenuti, al fine di evitare complicazioni legali e politiche". (Lib)