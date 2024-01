Migranti: Tunisia, mandati d'arresto contro dieci presunti trafficanti di esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gip del Tribunale di primo grado di Jendouba, nella regione nord occidentale della Tunisia, a circa 50 chilometri dal confine con l'Algeria ha emesso mandati d'arresto nei confronti di sei tunisini e quattro bengalesi, accusati di far parte di una rete di trafficanti di esseri umani. In particolare, secondo le carte giudiziarie, la rete stava facilitando l'ingresso illegale di migranti nel territorio tunisino. Fonti locali hanno dichiarato ad "Agenzia Nova" che gli agenti di sicurezza di Jendouba e Ghardimaou hanno arrestato i sei tunisini e quattro bengalesi mentre si preparavano ad attraversare illegalmente la frontiera con l'Algeria, dove con la complicità di un cittadino di Sfax, avrebbero permesso l'ingresso illegale di diversi migranti originari del Bangladesh, per una somma di 200 dinari a persona equivalenti a circa 70 euro. I migranti sarebbero dovuti arrivare a Sfax, da dove sarebbero poi partiti via mare verso le coste europee. Le autorità tunisine sono impegnate a contrastare l'immigrazione illegale, domenica scorsa la direzione generale della Guardia Nazionale ha annunciato che le unità del distretto di Sfax, in collaborazione con le unità centrali specializzate nella lotta contro la tratta di esseri umani della direzione Affari Giudiziari di Ben Arous, hanno smantellato un'altra rete criminale internazionale anch'essa specializzata nel traffico di esseri umani.(Tut)