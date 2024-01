Auto: Stellantis, anno di grandi progressi per Mobilisights, trasforma settore applicazioni veicoli connessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mobilisights sta trasformando il settore delle applicazioni dei veicoli connessi, utilizzando i dati provenienti dai veicoli connessi di Stellantis per lo sviluppo di soluzioni intelligenti e il miglioramento dell’efficienza dell’intero ecosistema automobilistico. Mobilisights – si legge in una nota – è nata un anno fa per creare una mobilità più intelligente, sfruttando l’accesso esclusivo ai dati dei veicoli connessi prodotti dai modelli dei 14 brand iconici di Stellantis. Nel suo primo anno di attività, Mobilisights ha sviluppato soluzioni innovative e concluso diverse partnership strategiche. In termini di prodotto, Mobilisights ha sviluppato o perfezionato cinque pacchetti di dati per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Nello specifico, Mobilisights ha creato pacchetti di dati per gestori di flotte in Europa e Nord America, oltre a pacchetti di dati per lo sviluppo di offerte assicurative personalizzate. Infine, ha sviluppato un’offerta di streaming di dati per la gestione efficace della ricarica dei veicoli elettrici. Queste soluzioni consentono a Mobilisights di soddisfare diverse esigenze: dalle società di noleggio e i fornitori di servizi telematici ai partner che fanno parte dell’ecosistema dedicato all’elettrificazione, fornendo in questo modo valore aggiunto a tutti i suoi clienti. Le aziende di noleggio possono beneficiare delle soluzioni sviluppate da Mobilisights per la gestione delle flotte, che permettono loro di monitorare i consumi e ottimizzare le operazioni con dati in tempo reale, entrambe attività di importanza fondamentale per la soddisfazione del cliente e l’efficienza gestionale. Le società che forniscono servizi telematici possono avvalersi dei flussi di dati di Mobilisights per migliorare la gestione delle flotte. Grazie all’accesso a dati granulari sui veicoli, questi fornitori hanno trasformato il modo in cui operano le flotte, garantendo efficienza, sicurezza e sostenibilità come focus dei loro servizi. (segue) (Com)