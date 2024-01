Auto: Stellantis, anno di grandi progressi per Mobilisights, trasforma settore applicazioni veicoli connessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sul chilometraggio e l’accelerazione, comunicati in tempo reale dai veicoli connessi, consentono alle compagnie assicurative di offrire prodotti personalizzati, che premiano la guida sicura. I dati dei clienti, utilizzati esclusivamente dopo aver ricevuto il loro consenso, vengono analizzati per realizzare offerte basate sullo stile di guida. I servizi offerti da Mobilisights offrono a società terze la possibilità di sviluppare soluzioni per i proprietari di veicoli elettrici, semplificandone la gestione: dalla ricarica al monitoraggio dei costi, il tutto migliorando l’esperienza dell’utente. Inoltre, Mobilisights sta lavorando per fornire dati anonimi per migliorare le infrastrutture di trasporto. Questo impegno è finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale e alla creazione di sistemi di gestione del traffico più intelligenti, a beneficio di tutti coloro che si muovono sulle strade. “Abbiamo utilizzato i dati per progredire, favorendo una mobilità più connessa. Il nostro viaggio è appena iniziato”, ha dichiarato Sanjiv Ghate, ad di Mobilisights. “Sono molto soddisfatto dei risultati che siamo stati in grado di raggiungere insieme ai nostri clienti per creare un ecosistema più sicuro ed efficiente. Non vogliamo semplicemente andare avanti, puntiamo ad aprire la strada a una mobilità più intelligente, un dato alla volta”, ha aggiunto. Mobilisights collabora attivamente con numerosi partner leader nel proprio settore e con startup innovative, tra cui Free2move, Geotab, Guidepoint Systems, Echoes, Ocean-Orange Business, Webfleet, MotorQ, CerebrumX, Axa per le assicurazioni Stellantis, Eevee, 2hire, impegnandosi per migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’attenzione al cliente nei servizi di mobilità attraverso i dati. Parte integrante del piano strategico Stellantis Dare Forward 2030, Mobilisights festeggia il suo primo anniversario, confermando la propria volontà di essere leader nell’innovazione per dare una forma nuova al futuro della mobilità. (Com)