Imprese: Draghi, oggi è industria, io ascolto - Video

- Questo incontro a Milano con la Ert, l’European Round Table of Industry, l’associazione dei presidenti e amministratori delegati dei più grandi gruppi industriali europei, “è una riunione delle tante che teniamo nel corso di questo rapporto con Ert. Oggi è industria e io ascolto”. Lo ha detto Mario Draghi, entrando nella sede milanese di Banca d’Italia, in occasione dell’European Round Table of Industry che si sta tenendo oggi a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)