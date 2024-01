Serbia: ministra Miscevic a "Nova", a Roma per parlare di integrazione Ue, Italia Stato membro importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Roma della ministra per l’Integrazione europea della Serbia, Tanja Miscevic, è un’occasione per parlare di come l’Italia, in qualità di Paese fondatore e “certamente uno dei più importanti Stati membri dell’Ue”, può aiutare Belgrado ad accelerare il processo di integrazione Ue. Lo ha dichiarato la stessa ministra in un’intervista concessa ad “Agenzia Nova”. La visita, come ha precisato Miscevic, avviene su invito del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. “Sono molto felice di trovarmi in Italia per questa visita di tre giorni su invito del ministro Fitto. E’ la prosecuzione e la conferma dei buoni rapporti che Italia e Serbia coltivano già da molto tempo. L’ultima visita a Belgrado del presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata davvero un grande successo, perché non si è trattato solo di una visita politica ma anche di un’occasione per insistere su due cose importanti: una è l’avanzamento della cooperazione economica (bilaterale) e l’altra è il sostegno all’integrazione europea (della Serbia). E io sono qui proprio per parlare di questo, di come l’Italia, in qualità di Paese fondatore e certamente uno dei più importanti Stati membri dell’Ue, può aiutare noi, la Serbia, in qualità di Paese candidato all’adesione, ad accelerare il processo di integrazione europea”, ha dichiarato Miscevic. (Res)