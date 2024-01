Armenia-Grecia: ministro Esteri Gerapetritis incontra omologo Mirzoyan a Erevan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Giorgos Gerapetritis ha incontrato oggi a Erevan l’omologo armeno Ararat Mirzoyan in occasione di una visita istituzionale nel Paese caucasico. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Al termine del colloquio, i due ministri hanno rilasciato delle dichiarazioni congiunte in conferenza stampa. “La Grecia conduce la sua politica estera basandosi sui principi del diritto internazionale, del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale", ha sottolineato Gerapetritis, precisando che Atene continua a sostenere “la risoluzione pacifica delle controversie, a favore del dialogo e del confronto”. Sulla base di questo, il ministro greco ha detto che la Grecia ha accolto favorevolmente la Dichiarazione congiunta di Armena e Azerbaigian che annunciava il reciproco rilascio di prigionieri e delle misure volte a rafforzare la fiducia tra le due parti. “L’obiettivo deve essere il raggiungimento di una pace regionale duratura, giusta e sostenibile”, ha aggiunto Gerapetritis. Il ministro ellenico ha poi sottolineato che “la Grecia e l’Armenia sono legate da legami storici di amicizia”, assicurando che Atene lavorerà per rafforzare il dialogo istituzionale tra Erevan e Bruxelles. (segue) (Gra)