Armenia-Grecia: ministro Esteri Gerapetritis incontra omologo Mirzoyan a Erevan (2)

- Da parte sua, Mirzoyan ha evidenziato l’importanza della visita dell’omologo greco nel Paese e ha spiegato che i due Paesi hanno una ricca agenda bilaterale. "L'amicizia tra il popolo armeno e quello greco deriva da secoli, i due Stati hanno lavorato a stretto contatto in vari momenti della storia", ha affermato Mirzoyan, ringraziando l’omologo ellenico per il sostegno allo sviluppo delle relazioni tra l’Armenia e l’Unione europea. "Siamo davvero pronti a sviluppare questi legami basati sui valori che condividiamo. Sto parlando di democrazia, diritti umani e altri valori”, ha affermato il ministro armeno. Secondo Mirzoyan, l’incontro di oggi a Erevan ha rappresentato “un’ottima opportunità per rafforzare le relazioni con la Grecia e promuovere il dialogo politico su temi come economia, sicurezza, difesa e cultura”. Il ministro armeno ha spiegato poi che durante il colloquio con l’omologo greco sono state “delineate le azioni e la tabella di marcia per l’anno in corso sulle reciproche visite e sugli eventi di alto livello in vari campi”. (Gra)