Imprese: Banca Popolare di Sondrio, ok alla procedura per la presentazione di una lista di candidati

- Banca Popolare di Sondrio informa in una nota che il Consiglio di amministrazione ha approvato la procedura per la presentazione all’Assemblea dei soci di una lista di candidati da parte del Consiglio di amministrazione. Detto documento è pubblicato sul sito internet aziendale, al seguente indirizzo https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci. Inoltre, si rende noto che il Consiglio di amministrazione ha scelto la società Egon Zehnder come Head hunter per supportare gli Organi sociali nella ricerca e selezione di candidati. Si ricorda che la prossima Assemblea è chiamata al rinnovo di 5 dei 15 amministratori in carica. (Com)