Ecuador: Borghese (Maie), connazionali seguano indicazioni Tajani e Farnesina, auspico ritorno a normalità

- Quale eletto in America del Sud seguo con molta preoccupazione le violenze che da giorni si susseguono in Ecuador, in particolare nella città di Guayaquil, da parte di numerosi gruppi criminali, che causano disordini e purtroppo già 10 morti", dichiara il senatore Mario Alejandro Borghese, vicepresidente del Maie. "Mentre auspico che si possa superare lo stato di emergenza e ritornare presto alla normalità, invito gli italiani residenti o presenti in Ecuador ad essere attenti alle indicazioni del ministro degli Esteri Tajani, dell'ambasciata italiana e della Unità di crisi della Farnesina che stanno monitorando con assoluta attenzione l'evolversi degli avvenimenti. Chiunque ne avesse necessità o volesse fare segnalazioni può chiamare il numero telefonico +39 0636225", conclude. (Rin)