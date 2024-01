Tunisia: governo adotta progetto di legge per promuovere l'inclusione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Tunisia ha adottato un progetto di legge per promuovere l'inclusione sociale e finanziaria, che mira a diversificare i servizi finanziari offerti alle categorie a reddito limitato, alle piccole e medie imprese (Pmi), nonché alle compagnie dell'economia solidale e sociale del Paese. Lo ha reso noto la presidenza tunisina in una nota, aggiungendo che il progetto di legge - denominato "Lotta contro l'esclusione finanziaria" - prevede il rafforzamento della vigilanza da parte degli organismi regolatori competenti e della tutela dei clienti. Il progetto di legge, adottato ieri dal governo di Tunisi, si basa sostanzialmente su cinque pilastri: primo, sostegno all'accesso e all'uso di prodotti e servizi finanziari; secondo, protezione degli utenti di questi servizi; terzo, rafforzamento della cultura finanziaria e del ruolo delle autorità di monitoraggio e controllo del settore; quarto, rafforzamento della governance strategica nazionale per sostenere l'integrazione finanziaria; ultimo, misure atte a facilitare le transazioni monetarie. Il progetto di legge è stato approvato durante un incontro presieduto dal primo ministro tunisino, Ahmed Hachani, e sarà presentato quanto prima al Consiglio dei ministri, si legge nella nota. Al tavolo dei lavori hanno partecipato i ministri delle Finanze, Sihem Boughdiri, degli Affari sociali, Malek Ezzahi, del Commercio, Kalthoum Ben Rejeb, e delle Tecnologie della comunicazione, Nizar Ben Neji. (Tut)