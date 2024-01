Europee: Calenda, falso appello a unità di RE e Macron, Azione auspica accordo con partiti Alde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Come volevasi dimostrare quella data ieri da 'Repubblica' e ripresa da radio ecc era una notizia falsa, fondata su veline di partito e dichiarazioni inappropriate di parlamentari europei. Suggerirei di lasciare in pace Macron e Renew Europe", scrive su X Carlo Calenda, segretario di Azione. "Per ciò che concerne Azione auspichiamo si possa raggiungere un accordo con i partiti e i movimenti che aderiscono al partito Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa", conclude. (Rin)