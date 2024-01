Giordania: presidente palestinese Abbas si reca ad Aqaba dopo l'incontro con Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, è partito per la città di Aqaba, in Giordania, a bordo di un elicottero giordano dopo l'incontro con il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, a Ramallah, in Cisgiordania. Lo riferisce l'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera". Nella città giordana, Abbas terrà una serie di colloqui con il re di Giordania, Abdullah II, e con il presidente della Repubblica d'Egitto, Abdel Fattah al Sisi. (Res)